Detenido en Madrid un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.

Los detalles Una mujer fue hallada precipitada en el distrito madrileño de Villaverde, al sur de la capital. La Policía Nacional ha sido quien ha detenido a un hombre como presunto autor de los hechos.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer que fue encontrada muerta tras caer desde una altura en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid, durante la madrugada del 31 de diciembre. La Jefatura Superior de Policía informó que, después de descubrir el cuerpo, la Policía Científica realizó una Inspección Técnico-Policial que permitió identificar al sospechoso. El arresto del hombre, considerado el principal sospechoso del crimen, fue llevado a cabo este miércoles por agentes de la Policía.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del homicidio de una mujer que fue hallada precipitada en la madrugada del 31 de diciembre en el distrito madrileño de Villaverde, al sur de la capital.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han explicado que, tras el hallazgo del cuerpo, una Inspección Técnico-Policial realizada por la Policía Científica permitió a los investigadores atribuir al hombre la presunta responsabilidad en la muerte de la víctima.

El arresto del varón como sospechoso de homicidio se ha producido este miércoles por parte de agentes de la Policía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.