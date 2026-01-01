Ahora

En el distrito de Villaverde

Detenido en Madrid un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer

Los detalles Una mujer fue hallada precipitada en el distrito madrileño de Villaverde, al sur de la capital. La Policía Nacional ha sido quien ha detenido a un hombre como presunto autor de los hechos.

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.Agencia EFE
Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del homicidio de una mujer que fue hallada precipitada en la madrugada del 31 de diciembre en el distrito madrileño de Villaverde, al sur de la capital.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han explicado que, tras el hallazgo del cuerpo, una Inspección Técnico-Policial realizada por la Policía Científica permitió a los investigadores atribuir al hombre la presunta responsabilidad en la muerte de la víctima.

El arresto del varón como sospechoso de homicidio se ha producido este miércoles por parte de agentes de la Policía.

