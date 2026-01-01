Desaparece un niño de cuatro años en Zaragoza: la última vez que se le vio fue el 29 de diciembre

Los detalles Las autoridades han pedido ayuda ciudadana para localizar al niño. Según indican, en el momento de la desaparición el menor vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha lanzado una alerta por la desaparición de Ayan, un niño de cuatro años visto por última vez el 29 de diciembre en Zaragoza. Las autoridades solicitan ayuda ciudadana para encontrarlo. En el momento de su desaparición, Ayan vestía un abrigo verde caqui y deportivas azules. El niño tiene cabello negro, ojos castaños, mide 1.20 metros y pesa 22 kilos. Según el 'Heraldo', Ayan desapareció junto a su madre, aunque está bajo la tutela del Gobierno de Aragón. Se sospecha que la madre, también desaparecida, lo llevó sin autorización.

