Piden ayuda ciudadana

Desaparece un niño de cuatro años en Zaragoza: la última vez que se le vio fue el 29 de diciembre

Los detalles Las autoridades han pedido ayuda ciudadana para localizar al niño. Según indican, en el momento de la desaparición el menor vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

Ayan, el niño de 4 años desaparecido en ZaragozaAyan, el niño de 4 años desaparecido en ZaragozaMinisterio de Interior
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta por la desaparición de Ayan, un niño de cuatros años. La última vez que se le vio fue el pasado 29 de diciembre en Zaragoza.

Por eso, las autoridades han pedido ayuda ciudadana para localizar al niño. Según indican, en el momento de la desaparición el menor vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

Como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, Ayan tiene el cabello negro y los ojos castaños. Según indica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, mide 1.20 centímetros y pesa 22 kilos.

Según ha publicado 'Heraldo', el menor desapareció junto a su madre, aunque este está tutelado por el Gobierno de Aragón. Señala el diario que se cree que pudo ser su progenitora, quien también está desaparecida, la que se lo haya llevado sin autorización.

