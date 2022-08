En 2021, la festividad de la Asunción de la virgen, que se celebra cada año el 15 de agosto, cayó en domingo, por lo que no se podía considerar festivo como tal. No obstante, el Gobierno dio la opción a las Comunidades Autónomas de pasar el día no laborable al lunes 16 de agosto, designando este día como fiesta nacional sustituible. Así pues, solo cinco comunidades las que se acogieron a la fiesta: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León.

Este año, sin embargo, al caer el festivo en lunes sí se considera un día de carácter retribuido y no recuperable en el calendario laboral de toda España, por lo que las comunidades no lo pueden modificar y no habrá excepción en ninguna región. Esto quiere decir que el día 15 de agosto de 2022 se considera festivo a nivel nacional, en toda España.

Además de coincidir con múltiples fiestas patronales, gran parte de los españoles en edad laboral podrán disfrutar de un día más de descanso, alargando el fin de semana para convertirlo en un pequeño puente de tres días. Eso sí, esta fecha coincide con una de las operaciones de salida más concurridas: se prevé que el viernes 12 de agosto salgan alrededor de siete millones de personas a las carreteras. Lo mismo pasará en cuanto al regreso el lunes 15 de agosto.

Origen de la fiesta del 15 de agosto

Este festivo conmemora la Asunción de la Virgen María, es decir, su entrada al cielo en cuerpo y alma, por lo que es una fiesta que tiene su origen en la tradición católica española.

La asunción de María fue establecida en 1950 por el papa Pío. Las primeras referencias que hay de esta festividad datan en el siglo VI. Hay quien apunta que puede ser una fiesta heredada de una tradición pagana dedicada a la cosecha. Además de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto se celebran Santa María y Santa Alba.