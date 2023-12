Mario Martín es un creador de contenidos que un día encontró la siguiente oferta de empleo: "Se busca probador de montañas rusas". Pensó, según explica en laSexta, que se trataba de una broma: "Me planteé incluso el aplicar o no porque me sonaba raro", confiesa. Pero nada más lejos de la realidad y consiguió el puesto.

"Teniendo en cuenta que cuando vas un a parque de atracciones tienes que pagar, y en este caso el que cobro soy, yo la verdad es que es una experiencia increíble", relata Mario, como puede observarse en el vídeo superior.

Son los denominados 'cool jobs', trabajos temporales y bien remunerados con los que todos soñamos pero solo unos pocos consiguen lograr. "Los empleos son reales. Buscamos a personas que vayan a probar la montaña rusa y después entreguen un informe para dar a conocer qué cosas se pueden mejorar en el parque", indica Nilton Navarro, brand manager de Infojobs.

Probar montañas rusas, valorar los nuevos sabores de helados y snacks... Son ofertas de empleo increíbles que, además, funcionan como campañas de marketing. "Estos cool jobs tienen la parte a nivel de marketing para dar a conocer la marca. Por otro lado, a nivel de empleo y branding, para atraer talento a tu empresa", explica Navarro. Puedes obtener más información consultando el vídeo situado sobre estas líneas.