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Se ha dado a la fuga

Buscan a un hombre tras disparar contra la casa de su expareja en Alcalá (Sevilla)

El contexto Los hechos sucedieron en la mañana de este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano, sin que haya trascendido si se produjeron daños personales.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Agencia EFE
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La Policía Nacional busca a un hombre, cuyos datos no han trascendido, después de disparar presuntamente contra la vivienda de su expareja en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y darse a la fuga posteriormente.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los hechos sucedieron en la mañana de este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano, sin que haya trascendido si se produjeron daños personales.

El presunto autor del disparo emprendió la huida en dirección a Sevilla capital, donde se le busca además de en otros puntos de su entorno, sin que por el momento haya sido detenido.

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