Buscan a un hombre tras disparar contra la casa de su expareja en Alcalá (Sevilla)

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

El contexto Los hechos sucedieron en la mañana de este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano, sin que haya trascendido si se produjeron daños personales.

La Policía Nacional está en la búsqueda de un hombre que presuntamente disparó contra la vivienda de su expareja en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. El incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando al menos un disparo impactó en la fachada de la casa. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles daños personales. Tras el suceso, el sospechoso huyó hacia Sevilla capital, donde las autoridades continúan su búsqueda, extendiéndola también a otros lugares cercanos. Por ahora, el individuo no ha sido detenido. La investigación sigue en curso, según informa laSexta.

La Policía Nacional busca a un hombre, cuyos datos no han trascendido, después de disparar presuntamente contra la vivienda de su expareja en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y darse a la fuga posteriormente.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los hechos sucedieron en la mañana de este domingo, cuando se produjo al menos un disparo contra la fachada de la vivienda en el municipio sevillano, sin que haya trascendido si se produjeron daños personales.

El presunto autor del disparo emprendió la huida en dirección a Sevilla capital, donde se le busca además de en otros puntos de su entorno, sin que por el momento haya sido detenido.

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