FACUA ha informado este lunes de al menos 46 variedades de helados de Nestlé afectados por contaminación con óxido de etileno, una sustancia cancerígena que ha llevado a la compañía a empezar a retirar los productos de los supermercados.

Concretamente, esta contaminación incluye a lotes de la matriz de la compañía suiza, Froneri, encargada de la fabricación, y ha sido detectada en marcas tan conocidas como Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties. Todas ellas, comercializadas en España.

Consulta si has comprado un lote afectado

Con el siguiente buscador podrás saber si has adquirido alguno de los lotes afectados. No obstante, como recuerdan expertos como Gemma del Caño, especializada en seguridad alimentaria, el haber consumido alguno de estos helados no implicará una intoxicación aguda. No obstante, se procede a su retirada por el riesgo que implicaría un alto consumo de sustancias tóxicas.

Concretamente, el listado está vinculado a la información compartida por FACUA. De este modo, procede a buscar el lote o tipo de helado que creas que pueda estar contaminado. Eso sí, solo forman parte del buscador aquellos que han sido facilitados por las tres cadenas de supermercado mencionadas. De este modo, si lo hubieras adquirido en otro supermercado, deberías buscar tu lote en este enlace.

Nestlé reconoce los lotes y asegura estar tomando medidas

La compañía matriz de Nestlé afirma en su página web que, desde que se recibió la alerta "sobre la contaminación accidental de dicho ingrediente se han tomado medidas proactivas y trabajan en plena cooperación con las autoridades sanitarias". Así, recalcan: "Estamos retirando rápidamente todos los lotes afectados de los puntos de venta".

Esta contaminación con óxido de etileno ha sido identificada en otra marca global, como es MARS. En este caso, se encarga del ente fabricador de productos propios de M&M's, Snickers y Twix. Como avanza FACUA, esta compañía sí compartió el listado completo de helados afectados, que puedes consultar en este enlace.

Así, desde FACUA también denuncian que el listado compartido tampoco haya sido difundido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), adscrita al Ministerio de Consumo. Así, sentencian en un comunicado: "Consideramos lamentable que hasta la fecha, el organismo sólo haya incluido en su web sendos enlaces a los contenidos de las páginas de Mars y Nestlé relativos a la alerta", en crítica a la información expuesta por Nestlé, que únicamente permite buscar los lotes de producto afectados.