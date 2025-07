Desarticulada una trama acusada de estafar 1,6 millones de euros por internet

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal especializada en ciberestafas empresariales y sentimentales, deteniendo a 15 personas acusadas de estafar casi 1,6 millones de euros a través de métodos como "man in the middle" y "romance scam". La investigación, que comenzó en 2023 tras una denuncia en Cáceres, reveló que los estafadores interceptaban correos y usurpaban identidades para desviar dinero. En total, se esclarecieron 56 delitos en varias provincias españolas. Durante los registros, se incautaron dispositivos tecnológicos y documentación bancaria. Once detenidos ingresaron en prisión, mientras que otros enfrentan medidas judiciales.