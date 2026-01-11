Atrincherado un hombre en el interior de su vivienda en Camas (Sevilla)

Los detallesSobre las 7:15 h, en Camas (Sevilla), un hombre se ha atrincherado en su casa después de supuestamente y según algunos vecinos efectuar varios disparos. La Policía mantiene acordonada la vivienda.

En el barrio de la Extremeña, en Camas (Sevilla), un hombre permanece atrincherado en su vivienda desde las 7 de la mañana, lo que ha movilizado a grupos especiales, Policía Nacional, Policía Local, una ambulancia y un dron hasta el lugar. La Policía Nacional recibió un aviso a las 7:15 alertando de ruidos en el interior de la casa, y algunos vecinos aseguran haber escuchado lo que podrían ser disparos. Hasta el momento, se desconocen las razones del atrincheramiento y no hay confirmación oficial de que el individuo esté armado.

Grupos especiales, Policía Nacional, Policía Local, una ambulancia y un dron se han desplazado hasta el número 13 de la calle Melilla de Camas (Sevilla), situado en el barrio de la Extremeña, donde un hombre permanece atrincherado desde aproximadamente las 7 h de la mañana.

Sobre las 7:15 horas de la mañana, la Policía Nacional ha recibido un aviso a través del 091 alertando de que se estaban produciendo ruidos en el interior de la vivienda. Algunos vecinos habrían escuchado lo que podrían ser disparos.

Por el momento se desconocen las causas que han podido provocar el atrincheramiento de esta persona y ninguna fuente oficial confirma a laSexta que el atrincherado tenga un arma en su poder.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.