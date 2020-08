El primer caso de reinfección de coronavirus en España se ha diagnosticado en el municipio de Covarrubias, en Burgos. Se trata de un camarero, originario de Barcelona y de 45 años, que ya pasó el virus hace tres meses y que en esta ocasión es asintomático.

Según ha explicado a 'Onda Cero', la primera vez que sufrió el coronavirus presentó síntomas y tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Burgos con neumonía. Pero logró superar la enfermedad, dio negativo en un test PCR.

Lo cierto es que los médicos le dijeron que no veían de manera clara si tenía anticuerpos, pero nunca pensó que podría volver a ocurrirle. Sin embargo, meses después, tras estar en contacto con un positivo tuvo que volver a realizarse las pruebas y, para su sorpresa, había vuelto a contagiarse.

"Me lo tomé un poco como a broma. Te quedas en shock. Dices: 'No puede ser otra vez'". Su primera reacción, como ha contado en una entrevista en el citado medio, fue de incredulidad. No se esperaba dar positivo de nuevo y no conocía más casos similares, pues todo lo que sabía era que quienes pasaban la enfermedad desarrollaban anticuerpos.

El restaurante en el que trabaja ha tenido que cerrar y los trabajadores tendrán que dar dos veces negativo en las PCR para poder reabrir. Ahora, el camarero quiere que su caso sirva para no relajarse frente al virus y seguir tomando las medidas pertinentes para evitar los contagios: "Hay clientes que te dicen 'tranquilo' no pasa nada por no desinfectar las mesas. Pues sí que pasa. Yo dos veces contagiado y aquí otros cuatro pasando la enfermedad".