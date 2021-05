"Empezaron con insultos y a escupirnos y luego a pegarnos". Así ha denunciado un joven una nueva agresión homófoba en Barcelona, la más brutal de las tres registradas en el último fin de semana en la Ciudad Condal. Su pareja acabó con la mandíbula destrozada y en un quirófano. Ninguno de los dos quiere dar su nombre porque tienen miedo: aseguran que cinco personas les pegaron e insultaron cuando estaban tranquilamente en la playa.

La gravedad de la paliza fue tal que uno de ellos acabó con la cara completamente destrozada, con rotura de huesos y de prácticamente todos los dientes. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La pareja del chico más golpeado ha contado que su novio "se quedó inconsciente". Todo sucedió en la playa de Somorrostro, en Barcelona. Un grupo de cinco personas los atacó a ellos y a otra pareja.

Las víctimas han denunciado los hechos ante los mossos, que ya han abierto una investigación, pero todavía no hay detenidos. "Hubo una provocación previa con un alto grado de agresividad. Nos preocupa por la virulencia que toma esta agresión", ha reconocido Joan Carles Molinero, portavoz de la policía catalana. Esta no es la única agresión homófoba del fin de semana en Barcelona.

Se ha activado el protocolo y las víctimas ya están atendidas"

El sábado por la mañana, un joven denunció que lo insultaron y le dieron una patada tras reírse de él. Y en la noche de este domingo, en la zona del auditorio otro varón estaba hablando con una amiga cuando, según ha asegurado, lo increparon y atacaron. "Hemos podido hablar con gente de su entorno, se ha activado el protocolo y las víctimas ya están atendidas", ha explicado Marc Serra, concejal de Derechos de la Ciudadanía.

Según los datos del Ayuntamiento de Barcelona, en lo que va de año se han registrado en Barcelona 28 casos de agresión homófoba, y en toda Cataluña, según el Observatorio contra la Homofobia, la cifra sube hasta los 76, con un total de 80 víctimas. Sin embargo, de todos estos casos solo se han formalizado 30 denuncias por delitos de odio relacionadas con ataques homófobos.

"No vamos a permitir que se den situaciones de odio e intolerancia, especialmente con la gravedad de estos hechos", ha asegurado Serra. Agresiones inadmisibles como la mencionada en primer lugar que, según han insistido desde las instituciones, no quedarán impunes. Porque no se dará un paso atrás ante estos episodios.