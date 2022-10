No es una broma, ni una novatada, ni un hecho sin más. Los cánticos del colegio mayor de Madrid Elías Ahuja es machismo puro y duro en hombres jóvenes que evidencian su desprecio a las mujeres. Ante esto no debe haber impunidad. Y eso es lo que más preocupa a Ada Santana, de la Federación de Mujeres Jóvenes. "Lo que más nos preocupa es la libertad e impunidad con la que ellos expresan esos insultos contra las mujeres", confiesa.

Estos insultos a las mujeres solo por ser mujeres forman parte un discurso peligrosísimo contra ellas, la mitad de la población. Alejandra Chenoll, de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, asegura que forman parte de la cultura de la violación. "Esa que demuestra el poder que tengo sobre ti, hasta tal punto que te puedo tomar", añade.

Estas imágenes ponen una vez más sobre la mesa la necesidad de educar en igualdad. Y no solo en fechas importantes, sino durante todo el año, insiste Elena Lebrato, formadora en Igualdad. "Tiene que ser una formación continuada a lo largo del año, no solo en fechas importantes como el 25 de noviembre, cuando llenaremos las redes y los medios de comunicación con talleres", explica.

Por todo ello, hace falta una educación que enseña a los hombres desde pequeños a que las mujeres no son objetos sexuales. En este sentido, Lebrato asegura que, hoy en día, no se educa en igualdad, pues no hay una trasversalidad de la perspectiva de género en ningún área educativa. La educación es fundamental para erradicar un machismo que también está presente cuando se cierran las ventanas.