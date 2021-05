El alcalde del municipio castellonense de L'Alcora, Samuel Falomir, ha respondido a una pintada homófoba con un mensaje muy aplaudido, laureado y ejemplar.

En la calle Pintor Ferrer del municipio se puede leer un mensaje que dice: "El alcalde es maricón". Ante ello, Samuel Falomir ha contestado con elegancia a través de su Facebook personal: "¿Ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo".

Esa respuesta la replicaba también en su Twitter y lo acompañaba de un hashtag reivindicativo: #AxíNoFemPoble (Así no hacemos pueblo).

No han sido pocos los usuarios que han salido en defensa del alcalde y concejal de medioambiente, personal y policía. La cuenta de Twitter del PSOE de Castellón ha aseverado: "Los vecinos y vecinas de L'Alcora no merecen que sus calles se ensucien. Ni con ataques a la condición sexual de una persona ni de ningún otro tipo".

El alto comisionado de la 'Estrategia España Nación Emprendedora', el socialista Francisco Polo, también se ha pronunciado al respecto: "Ni un paso atrás. Frente al odio, educación. Y educación es la maravillosa respuesta de Samuel Falomir. No dejemos nunca de luchar por una sociedad diversa".