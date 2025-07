Sebastián Heredia, el preso al que temen los funcionarios de prisiones: "Es un interno muy peligroso y agresivo"

Es el terror de los funcionarios de prisiones. Se llama Sebastián Heredia y es uno de los presos más peligrosos de España. En sus 41 años de vida, ya tiene el dudoso honor de haber cumplido condena en casi todas las cárceles de España y en ellas, siempre ha dejado un reguero de funcionarios heridos y amenazados. Ahora, acaba de ingresar otra vez en Archidona, en Málaga, donde ya intentó matar a tres trabajadores. Por ello, y no es de extrañar, denuncian que tienen miedo.

"Es un interno muy peligroso y muy agresivo", explica a laSexta José Manuel Caro, del Sindicado de Prisiones TAMPM. Este es uno de los retratos de Sebastián Santiago Heredia. Porque, cuando entra en acción, le da igual estar en la calle o dentro de a la cárcel. Es capaz de agredir a un funcionario y de ser uno de los protagonistas habituales en toda pelea. En patios y en las celdas.

A sus 41 años, Sebastián lleva media vida entre rejas, casi 20 encadenando condenas. Una tras otra. "Provoca altercados y agresiones que terminan en los juzgados como nuevo delito", reconoce Caro. Porque tiene 32 delitos, 162 faltas y hasta 100 sanciones aplicadas mientras cumplía sus condenas. Y esto, lo sufren los presos que le acompañan, que llegan a hacer todo lo posible para esquivarle, pero también todos los funcionarios.

Como cuenta Caro, Sebastián Heredia "lleva unos días en Archidona y los presos no quieren coincidir con él". Porque acaba de mudarse a la cárcel de Málaga.

El propio José Manuel tuvo un altercado con él hace ya hace siete años, en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre. "Las lesiones que nos ocasionó se cuantificaron en poco más de 100 euros. No los pagó porque se declaró insolvente", cuenta.

Es preso "non grato" y ha causado terror en casi una decena de cárceles. En ellas, ha cumplido condena siempre en primer grado y en aislamiento.

Lo más sorprendente es que ha escrito y público un libro. Él mismo cuenta su historia bajo el título 'Camino hacia la libertad', conocido como "el nuevo Hannibal Lecter". 100 páginas sobre su vida dictadas a su mujer desde prisión y con fotos de un vis a vis. Además, no duda en mostrar sus músculos y en posar en fotografías junto a su padre, también preso.

Pesa 100 kilos, y mide 1,85 metros de altura, por lo que no es nada fácil reducirle cuando se pone violento. "Teniendo en cuenta sus dimensiones y que podría afilarlo, no se le permite comprar ni un cepillo de dientes". Por todo ello, no queda otra que hipervigilarle. Como mínimo hasta 2045, si no sigue liándola aún más en prisión.