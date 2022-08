YouTube y Twitch no han tardado en reaccionar a la polémica amenaza del creador de contenido Borja Escalona, que exigió comer gratis una consumición en un bar de Vigo llamado 'A tapa do barril'. En tono amenazante, aseguró a una camarera que le pasaría al local una factura de 2.500 euros por la "promoción" que consideraba que le había hecho al local, todo sin haber llegado a un acuerdo previo con el establecimiento y diciendo que "solamente comía cosas gratis" cuando acude a los establecimientos.

"No te voy a pagar dos euros por esto", afirma en su conversación con la camarera. Mirando a cámara y haciendo gestos de desaprobación, el 'youtuber' paga los dos euros, animando a sus seguidores a "no poner reseñas malas" mientras repite el nombre del local. "Te puedes quedar el cambio", dice a la camarera, que le echa en cara que le está "amenazando". "Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", responde, a lo que Escalona contesta: "¿Crees que te he amenazado? ¿Te has sentido amenazada en algún momento?".

Ahora, tras este episodio y otros que se han dado en estadios de fútbol de Primera División, los canales de Escalona en YouTube y Twitch ya no están disponibles. Según ambas plataformas, el creador de contenido ha "infringido los Términos de Servicio" en ambos casos, con numerosos usuarios anunciando en redes sociales que denunciarían sus distintos canales.

Lo cierto es que la jugada no le ha salido como pensaba, aunque sí que le ha acabado haciendo una buena promoción a 'A tapa do barril', que ya supera las 8.700 reseñas en Google, con un 4,9 de nota sobre 5. El local ha agradecido "todos los mensajes de cariño" que han recibido. "Cobrar por nuestro trabajo y no pasar por el aro de esta persona, ha supuesto decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo", lamentan.

"No existe ningún documento, llamada o pago que ratifique dicho acuerdo -por la promoción-. Por lo tanto, tras las diferentes difamaciones vertidas sobre nuestra empresa y trabajadores/as, nos vemos en la obligación de tomar medidas legales, siendo este nuestro último comunicado en relación a este asunto", añaden desde las redes sociales del local.