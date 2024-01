Betún negro en la cara, labios rojos y a desfilar. Así es como más de 350 pajes reales saldrán en la cabalgata de los Reyes Magos en Alcoy (Alicante). Todo a pesar de las críticas recibidas durante años. Desde el Ayuntamiento del municipio dicen que es una tradición y que se volverá a repetir. Sarahi Boleko, Presidenta 'SOS Racismo Madrid', ve importante "no sustentar ni seguir reproduciendo una tradición que, finalmente, acaba caricaturizando a personas negras y acaba siendo un acto racista".

"¿Hasta cuándo se van a justificar actos racistas con 'es una tradición'?", se ha preguntado Boleko. Lo califican como una práctica deshumanizante. "Simplemente la población negra y afrodescendiente de España está diciendo que es racismo, que es un insulto, que no les hace sentir bien. Ya por ese hecho debería erradicarse", ha subrayado Ana Bueriberi, Cofundadora de 'Afrocolectivas'.

En Igualada (Barcelona), volverán a verse a 500 pajes también pintados de negro. De momento, no piensan cambiarlo. Por segundo año consecutivo, el colectivo antirracista 'Afrocolectivas' denuncia el blackface en España. Bueriberi lo sentencia con claridad: "El blackface es racismo porque nos estereotipa".

Pero ¿y si lo hiciéramos al revés? Imaginarlo es raro, pero verlo... "¿Sería impensable, no? Yo me he disfrazado de un montón de cosas y muchas de ellas han sido personajes blancos. Jamás se me ha ocurrido pintarme la cara de blanco", comenta la cofundadora de 'Afrocolectivas'. Una tradiciones que, por muchos años que tengan, deberían evolucionar para no estigmatizar a las personas negras.