Ciudades como Bilbao o Vigo siguen el ejemplo de Francia y se suman a las paradas de autobús 'antiacoso': "Voy tranquila al no caminar trayectos largos sola"

De noche, muchas mujeres tienen miedo a volver solas a casa. "Es difícil también para nosotras estar solas por la calle; notas que te siguen y estás en tensión", afirma una joven.

En algunas ciudades, pulsando a un botón de parada de autobús, las pasajeras pueden bajarse en el punto que quieran del trayecto.

"Están más desprotegidas, esta medida se aplica desde las 22:30 horas hasta las 6:30 horas", asegura José Luis González, inspector de Nitrasa.

Son paradas 'antiacoso' para permitir a las mujeres caminar el menor tiempo solas. En España se dan tres violaciones al día, cada ocho horas se interpone una denuncia y sólo un 20% de las víctimas se atreve a ir a comisaria.

Estas paradas nacieron en Francia. En España, ciudades como Bilbao, Vigo y Terrassa ya las han implantado. Abel Caballero, alcalde de Vigo, insiste en "que los acosadores sepan que vamos a por ellos, no les vamos a dejar vivir en paz porque estaremos pendientes de la seguridad de las mujeres".

Una iniciativa que muchas mujeres aplauden. "Es mucho más seguro, estoy más tranquila de estar cerca de casa y no caminar trayectos largos sola", sostiene una joven. No obstante, esperan que algún día no sean necesarias.