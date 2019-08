Bertín Osborne, visiblemente enfadado, ha vuelto a utilizar su cuenta oficial de Twitter para responder a la polémica que había surgido a raíz de que se hiciera viral en redes una entrevista suya en la que le preguntaban si sus manos habían "pegado alguna vez a una mujer". "No creo que tuviera derecho a hacerlo, y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez", respondía Osborne.

Ahora, el cantante ha respondido en Twitter, criticando que "esto parece que está tomando tintes personales y muy desagradables", tras sus polémicas palabras sobre el feminismo. "Alguien publicó una entrevista mía de hace 25 o 26 años en la que yo decía que le había pegado a las mujeres. Efectivamente, había sido a mi hija Claudia, la pequeña, con cinco o seis años, cuando tenía una rabieta", ha asegurado el cantante.

Sin embargo, el cantante ha reconocido que no se sintió "ni muy bien, ni muy orgulloso" de haber dado lo que Bertín Osborne ha calificado como "un azote de padre". "Esto es un tema que he hablado con ella muchas veces y que podéis preguntarle sobre lo que opina", ha añadido.

Así, el cantante ha insistido en que esa ha sido "la única vez" en su vida en la que ha levantado "la mano a una mujer". "Fue un azote de padre hace 26 años a mi hija pequeña", ha concluido.