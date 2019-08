"España no necesita un movimiento feminista", así de tajante se mostraba Bertín Osborne al hablar sobre el feminismo en una entrevista concedida al diario 'El País' que ha levantado ampollas en redes sociales.

El cantante y presentador, que reconoce ser desconocedor del movimiento #MeToo, ha cargado contra el movimiento feminista en España. Osborne dice que no sabe "qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día".

"Me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait, o se fueran a Irán, donde lapidan a las mujeres todavía y las hacen ir con una especie de saco que parece El Sacamantecas. ¿Por qué no van ahí y se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de Irán y se ponen en la puerta?", asevera.

El presentador dice que "no tiene sentido" el feminismo en España porque aquí "se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar"."Me parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos, ¡que se vayan a Turquía o África!", comenta.

Además, el presentador cree que "España no necesita un movimiento feminista como el agua de mayo". "Si hay alguna evidencia de que hay algún trato discriminatorio, por supuesto yo soy el primero que lo diría. Pero ¿más que eso?, en España ahora mismo no tiene sentido" asevera.