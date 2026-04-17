Benarrabá (Málaga) se convierte en el primer pueblo autosuficiente energéticamente con placas solares: "Ahorramos hasta 70.000 euros anuales"

Los detalles Los 500 vecinos de Benarrabá, en Málaga, han decidido apostar por el sol y reducir al mínimo su factura de la luz. Generan toda la energía que consumen gracias a la instalación y uso de placas solares. "Ya que contamos con tanto sol, es bueno aprovecharlo", dicen los vecinos.

Los 500 habitantes de Benarrabá, un pequeño pueblo malagueño, han logrado reducir significativamente su factura de la luz al convertirse en una comunidad autosuficiente energéticamente. Hace seis años, iniciaron un proyecto para instalar placas solares, comenzando con los bombeos de agua del río debido a los altos costos de electricidad. El éxito de esta iniciativa llevó a la instalación de más de 1.300 placas solares en edificios públicos, logrando un ahorro de hasta el 70% y reduciendo la factura de luz a cero en algunos casos. Los vecinos, como Almudena y Carmen, celebran el ahorro económico que les permite destinar recursos a otras necesidades. Además, están planeando la compra de baterías para almacenar energía y reducir aún más los costos nocturnos.

Los 500 vecinos de Benarrabá van a reducir al mínimo su factura de la luz. Una medida que les va a permitir ser un pueblo completamente autosuficiente, generando toda la energía que consumen gracias a la instalación y uso de placas solares. Benarrabá está en Málaga, donde los días de sol están garantizados. LaSexta ha estado con ellos para averiguar cómo lo han conseguido.

Hace seis años, este pequeño pueblo malagueño emprendió un camino hacia la autosuficiencia energética. O cómo nos ha contado el alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso: "Empezamos por poner placas solares en los bombeos de agua del río, porque era imposible pagar el recibido de la luz".

Ese fue solo el principio. Porque en cuanto vieron que era un plan rentable para todos los habitantes, dieron el siguiente paso: poner placas solares en edificios públicos. ¿El objetivo? Ahorrar hasta un 70%.

"En vez de 200 placas, ponemos 1.300, tenemos para cubrir el consumo de todo el pueblo", asegura y celebra el alcalde. Y hay más, porque han conseguido "ahorrar entre 60.000 y 70.000 euros anuales" y hasta han llegado "a facturar 0 euros de luz".

Apenas son 500 vecinos, pero ya son un pueblo en ser autosuficiente. Es todo un orgullo para los residentes de este "pueblo que siempre ha innovado". Es el caso de Almudena, que es carnicera y calcula que podría llegar a ahorrar hasta 5.000 euros anuales. "Se supone que con este dinero podemos pagar, por ejemplo, la cuota de autónomos".

Pero también ha ganado Carmen, que vive con sus padres y forman una familia numerosa. "Ya que contamos con tanto sol, es bueno aprovecharlo", asegura. De hecho, esperan poner en funcionamiento una planta la semana que viene.

"Lo que intentamos con el ahorro ese que se crea es que se compren baterías para que por las noches no tengamos gasto de energía eléctrica", nos explica Paco, que antes pagaba 100 euros en su factura y ahora solo 40 euros.

Porque para los 500 vecinos de Benarrabá lo más importante es dar un impulso al pueblo y generar riqueza.

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