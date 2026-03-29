"Tengo una central en el tejado": el relato de un vecino de Aravaca que vive casi gratis gracias a las placas solares

En Aravaca, 160 vecinos ya generan su propia energía con placas solares. Equipo de Investigación localiza a José Fernández, con 18 paneles, que relata cómo esta instalación ha cambiado su forma de vida.

En una urbanización de Aravaca, a las afueras de la capital, 160 vecinos ya producen su propia energía gracias a la instalación de placas solares. Según relata una de las residentes en el programa Equipo de Investigación, el proyecto tuvo un coste inicial de 5.600 euros, aunque finalmente solo tuvo que aportar 800 euros de su bolsillo tras las ayudas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Gracias a esta instalación, asegura que ha reducido su factura eléctrica en un 70%, lo que supone un ahorro de unos 413 euros al año. En la práctica, afirma pagar alrededor de 12 euros al mes tras la instalación de las placas.

Otro de los vecinos, José Fernández, cuenta que dispone de 18 paneles solares, una de las instalaciones de autoconsumo más grandes de la zona. Describe su sistema como una "central eléctrica, térmica y frigorifica" que incluso alimenta su vehículo eléctrico. "Estoy cargando el coche gratis", explica, al asegurar que ha dejado de pagar combustible.

Según detalla, consume entre el 60% y el 70% de la energía que genera, mientras que el excedente se inyecta en la red eléctrica.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.