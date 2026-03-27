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El bebé de un mes maltratado y agredido sexualmente por sus padres ya había sido atendido en varios hospitales

Los detalles La Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó decretar prisión provisional comunicada y sin fianza bajo los presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual sobre su propio hijo.

Fachada del Hospital Vall d’Hebron.Fachada del Hospital Vall d’Hebron.Europa Press

A principios de esta semana conocimos una noticia terrible. Un bebé de poco más de un mes había sido ingresado en la UCI tras haber sufrido maltratos y agresiones sexuales por parte de sus padres. Este viernes, hemos podido saber que el recién nacido ya había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitalarios de Barcelona. Su ingreso en el hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, no era el primero.

Hay que recordar que el bebé sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo un pronóstico poco esperanzador. Aunque los sanitarios creen que puede sobrevivir, también consideran que lo hará con secuelas derivadas de los maltratos. Así lo confirmó la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

Además, los padres se encuentran en prisión provisional y sin fianza. La plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó decretar prisión provisional comunicada y sin fianza bajo los presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual sobre su propio hijo. Se trata de una mujer de 43 años y de un hombre de 42. La madre trabaja de enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Este viernes, ha sido el Departamento de Salud el que ha confirmado que el bebé ya había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitales. Por ello, se ha abierto una investigación para "analizar" toda la información sobre las visitas del menor a diferentes centros desde su nacimiento.

En un comunicado, Salud ha señalado que "los motivos de las visitas del menor fueron diversos y de diferente consideración". Según publica 'El Periódico de Cataluña', la madre habría declarado que llevó al niño a su pediatra y a los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau antes de acabar en Vall d'Hebron.

En una de estas visitas a un centro hospitalario, los profesionales asistenciales activaron el protocolo de maltrato infantil, y derivaron al bebé al Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es centro de referencia en estos casos. A partir de aquí, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activó el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM) y el protocolo correspondiente.

Este protocolo prevé la retirada inmediata de la tutela a los padres en casos como éste, por lo que el menor se encuentra ahora bajo la protección de la Generalitat.

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