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Detenidos el pasado miércoles

Prisión provisional sin fianza para dos padres por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes

Los detalles Las dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas el pasado miércoles por presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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La plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó el pasado viernes decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, presuntamente, sobre su hijo, de poco más de un mes de edad.

Según confirman fuentes jurídicas, el bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat.

Los Mossos d'Esquadra confirman que los padres del bebé fueron detenidos el pasado miércoles. El hombre, de 42 años, y la mujer, de 43 años, pasaron a disposición judicial el pasado viernes, mientras que la investigación sigue abierta por parte de la oficina de Atención al Menor (OAM).

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