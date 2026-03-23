Prisión provisional sin fianza para dos padres por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.

Los detalles Las dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas el pasado miércoles por presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

El Tribunal de Instancia de Barcelona ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre de 42 años y una mujer de 43 años por presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo de poco más de un mes. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a los padres el miércoles y pasaron a disposición judicial el viernes. El bebé está bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat. La investigación sigue abierta por la oficina de Atención al Menor.

La plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó el pasado viernes decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, presuntamente, sobre su hijo, de poco más de un mes de edad.

Según confirman fuentes jurídicas, el bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat.

Los Mossos d'Esquadra confirman que los padres del bebé fueron detenidos el pasado miércoles. El hombre, de 42 años, y la mujer, de 43 años, pasaron a disposición judicial el pasado viernes, mientras que la investigación sigue abierta por parte de la oficina de Atención al Menor (OAM).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.