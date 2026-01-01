Barómetro laSexta | Pedro Sánchez y Donald Trump, los mejor y peor valorados del año.

Los detalles En el ámbito nacional, el presidente del Gobierno se sitúa como el mejor personaje de 2025 en España con el 9,3% de los votos. Tras él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que obtiene un 7,8%.

El último barómetro de laSexta, basado en datos de Invymark, evidencia la polarización política y social en España y a nivel internacional. En el ámbito nacional, Pedro Sánchez es considerado el mejor personaje del año con un 9,3% de los votos, seguido por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Sánchez también encabeza la lista de los peores personajes con un 21,3%. A nivel internacional, Donald Trump es visto tanto como el mejor personaje por el 9,6% como el peor por el 18%. Le siguen Nicolás Maduro y Vladímir Putin en la valoración negativa.

En un contexto marcado por la polarización política y social, el último barómetro de laSexta, que se basa en los datos del instituto Invymark, refleja con claridad la división de opiniones entre los ciudadanos a la hora de valorar a los personajes más relevantes del año, tanto en España como a nivel internacional.

El sondeo refleja cómo algunas figuras públicas concentran apoyos y rechazos al mismo tiempo, hasta el punto de encabezar simultáneamente las listas de los mejores y los peores personajes del año.

En el ámbito nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como el mejor personaje del año en España con el 9,3% de los votos. Tras él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que obtiene un 7,8%.

Los peores personajes del año según el barómetro de laSexta.

En tercer lugar se sitúa el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con un 5,2%, el mismo porcentaje que logra la cantante Rosalía, la única representante del ámbito cultural entre los nombres más valorados.

Sin embargo, esa misma figura que lidera la clasificación positiva encabeza también la negativa. El jefe del Ejecutivo es señalado como el peor personaje del año en España por el 21,3% de los encuestados.

De Mazón a Maduro

Le siguen el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 14,1%, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con un 9%. Eso sí, polarización se repite a escala internacional y es que según el barómetro, Donald Trump es considerado el mejor personaje del año en el mundo por el 9,6 % de los encuestados.

A continuación figuran el magnate Elon Musk y la activista Greta Thunberg, ambos con un 6,3%, seguidos del nuevo Papa, León XIV, con un 5,6%. Pero, de nuevo, la misma figura que lidera la valoración positiva encabeza también la negativa.

Los mejores personajes del año a nivel internacional según el barómetro de laSexta.

Donald Trump es señalado como el peor personaje del año a nivel mundial por el 18% de los participantes en el sondeo. Le siguen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un 17,1%, y el presidente ruso, Vladímir Putin, con un 16,8%.

