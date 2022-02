El buque Felicity Ace se encuentra a la deriva en el Océano Atlántico después de incendiarse este miércoles cuando pasaba las islas Azores. Sus 22 tripulantes han sido rescatados por las autoridades portuguesas sin lamentar heridos.

Este buque de carga, de 60.000 toneladas, llevaba en su interior cerca de 4.000 vehículos de distintas marcas de alta gama, según detalla el medio 'The Drive' y recoge 'The New York Times'. Entre los coches, habría 189 Bentley o 1.100 Porsche.

Matt Farah, del canal de YouTube 'The Smoking Tire', ha comentado en Twitter que esperaba su Boxster Spyder desde agosto, pero su distribuidor le ha confirmado que su coche está "a la deriva y posiblemente en llamas en mitad del océano".

El barco, de bandera panameña, se encuentra a unos 170 kilómetros al suroeste de la isla de Faial, en las Azores portuguesas. "Un navío de la bandera portuguesa monitoriza la situación junto al barco siniestrado. El buque continúa ardiendo, no se muestra por el momento ningún foco de contaminación y se mantiene estable", aseguraron a Efe fuentes de la Marina portuguesa.

Había partido de la ciudad alemana de Emden con destino a Davisille (Estados Unidos), se dedica al transporte de vehículos y tiene capacidad para transportar una carga de 17.000 toneladas.