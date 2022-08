En Valverde del Camino, Huelva, han decidido interrumpir esta madrugada sus fiestas tras cuatro pinchazos a chicas menores de edad. Policía Local y Guardia Civil ya siguen la pista al sospechoso de haber perpetrado estos ataques en el recinto ferial de la localidad onubense.

A las 6 de la madrugada, la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, decidía interrumpir tanto la música como las barras de las casetas ante el aviso de la Policía y la advertencia de los servicios de emergencias de que podrían producirse nuevos pinchazos, y que eso haría colapsar las urgencias del Centro de Salud, en ese momento ya desbordado por estos incidentes y otros habituales de las noches de feria, así como del cercano hospital de Riotinto, donde las jóvenes, que se encuentran estables, fueron trasladadas.

"Es una violencia, de nuevo, hacia las mujeres. Estas actitudes machistas no van a poder con nosotras, intentan coartarnos, pero no lo van a conseguir porque no va a haber una vuelta atrás", sentenciaba Senra desde el Ayuntamiento a la vez que anunciaba que ha pedido que se incrementen las unidades que patrullan por el recinto ferial incorporando agentes de paisano.