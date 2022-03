El Ayuntamiento de Alicante investigará las últimas oposiciones de la Policía Local "para esclarecer hasta las últimas consecuencias" las posibles irregularidades en torno a estos exámenes. Esta decisión se debe a posibles vinculaciones de casi un tercio de los aspirantes con mejores notas en la oposición con familiares de efectivos del cuerpo, empresas contratistas del Ayuntamiento, partidos políticos o con sindicatos, según una información avanzada por la Cadena SER.

El alcalde, Luis Barcala, ha encargado al concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, la apertura de un expediente informativo para investigar y esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el edil ha dejado claro desde el consistorio no van a regatear "ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento". "No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones", ha aseverado.

El concejal no descarta la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si del informe se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PP y Cs, se ha recalcado que el tribunal de las oposiciones es "libre y soberano", así como responsable de todo el proceso selectivo.

Este tribunal está integrado por el Jefe de la Policía Local de Alicante; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal.

Respecto a la repetición del proceso selectivo, el Ayuntamiento ha adelantado que "lo primero será conocer los resultados de este expediente y en el caso de que de éste se derive que se ha producido alguna irregularidad en el proceso, exigiremos que se repita para garantizar la igualdad de oportunidades".

Paralelamente, PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV han confirmado que registrarán una moción conjunta para solicitar una comisión de investigación "de urgencia" sobre este "presunto trato de favor" a personas presentadas al proceso de selección para el cuerpo de Policía Local. "Esas acusaciones son muy graves y el alcalde, Luis Barcala, debería salir ya a dar explicaciones y, por supuesto, nosotros se las vamos a exigir. Por esto registramos esta petición para el próximo pleno con el objetivo de esclarecer si ha habido corrupción en el proceso", ha sostenido el portavoz de UP-EUPV, Xavier López.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que hacen tres peticiones "muy concretas": la comisión de investigación a aprobar en el pleno del jueves, la paralización cautelar del proceso de selección y, por última, que se ponga el expediente que se inicie a disposición de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana". Además, el Grupo de Compromís en les Corts Valencianes, a través del diputado José Silverio, ha registrado una pregunta ante la mesa acerca de las medidas que tiene previsto tomar la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ante las sospechas relativas al proceso selectivo de la oposición a Policía Local.