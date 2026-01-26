Se avecina un nuevo día de caos en Rodalies ante las dudas del Govern de que este martes se pueda retomar la normalidad: "La recuperación total no será inmediata"

Aspecto de la estación de Sants de Barcelona, este lunes en que el servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias.

¿Por qué es importante? Prevén que el servicio de Rodalies funcione este martes con el mismo esquema de reanudación parcial que estaba previsto para este lunes, tras 48 horas de suspensión casi total de la red ferroviaria en Cataluña y las numerosas incidencias registradas en las últimas horas.

El caos en el servicio de Rodalies continúa afectando a los usuarios, quienes enfrentaron una jornada complicada el lunes debido a múltiples interrupciones y retrasos. A pesar de la reanudación parcial del servicio, persisten los problemas en la red ferroviaria de Cataluña, lo que ha llevado al Govern a priorizar la estabilidad del sistema antes de ampliar la circulación. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha señalado que el servicio se mantendrá en los ejes prioritarios y se reforzarán las alternativas de movilidad con autobuses interurbanos. Mientras tanto, se han abierto peajes y carriles en autopistas para facilitar los desplazamientos por carretera. La recuperación completa del servicio no será inmediata, y el Govern sigue monitoreando las incidencias para ajustar el servicio según sea necesario.

El panorama para coger el bus y volver a casa esta noche sigue siendo de caos para muchos usuarios que no se fían ya de Rodalies, aunque la alternativa sea pesada. Exhaustos del periplo del día y sin terminar de llegar a casa, y eso que la tarde, comparada con el arranque del día, ha sido una balsa de aceite. Entre las seis y media y las siete y media de la mañana, no se cogían Rodalies

Se cazaban pocos y caóticos, según denunciaban los viajeros, que no sabían ni por qué vía iban a pasar porque el servicio ha empezado a las seis, a las seis y media se ha caído, a las siete se ha retomado y se ha vuelto a caer diez minutos después. La gente está al límite porque, han destacado, esto es el remate de mucho tiempo.

A las siete y media se ha reanudado pero con muchos retrasos de nuevo. La de este lunes ha sido una prueba de estrés ciudadano para quienes van en transporte público y quienes han intentado este lunes librarse de él debido a los atascos en las carreteras.

¿Y este martes qué?

La pregunta que se hacen ahora muchos es si este martes volverá la normalidad a los cercanías en Cataluña. La respuesta de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, no lo ha dejado claro en su comparecencia de este lunes tras una nueva reunión de seguimiento de la crisis ferroviaria.

El Govern prevé que el servicio de Rodalies funcione este martes con el mismo esquema de reanudación parcial que estaba previsto para este lunes, tras 48 horas de suspensión casi total de la red ferroviaria en Cataluña y las numerosas incidencias registradas en las últimas horas. Paneque ha explicado que la previsión pasa por consolidar primero la "estabilidad del sistema" antes de ampliar la circulación de más tramos para garantizar la seguridad en la reapertura progresiva de líneas.

De este modo, Rodalies mantendrá este martes su cobertura ferroviaria en los llamados ejes prioritarios, que concentran alrededor del 87% de los usuarios diarios, con la circulación de la R1, la R2 y buena parte de la R4, además de los servicios regionales previstos, mientras continúan las inspecciones en los puntos de la red con riesgo medio y alto derivados del temporal de los últimos días.

Fuentes de Renfe han comunicado a laSexta que la previsión para este martes es ofrecer el servicio con los diez planes alternativos por carretera programados y que el domingo se presentaron mientras continúan los trabajos en la infraestructura.

La consellera ha indicado que, mientras se consolida esta reanudación parcial, el Govern seguirá reforzando las alternativas de movilidad con más autobuses interurbanos y mantiene la suspensión de circulación restringida en las zonas de bajas emisiones de varias ciudades. Para facilitar también los desplazamientos por carretera, se mantendrán abiertos los peajes de la autopista C-32 y el uso de un carril de los tres que permanecían cerrados en la AP-7 en la zona de Gelida (Barcelona) en la calzada de dirección sur.

"Rodalies ha de funcionar cada día", ha recalcado Paneque, que ha asegurado que el ejecutivo catalán está poniendo "todos los recursos a su alcance" para garantizar la movilidad. Panque ha insistido en que la prioridad sigue siendo la seguridad de los usuarios y de los trabajadores ferroviarios, y ha advertido que "la recuperación total no será inmediata". "Durante unos días, y hasta que comuniquemos una nueva planificación, la previsión que ya se había anunciado es la que continúa", ha afirmado la consellera, tras afirmar que el Govern mantiene un seguimiento exhaustivo de las incidencias para adaptar el servicio en función de su evolución.

