Sin avances en la demolición de El Algarrobico: Carboneras aplaza la anulación de la licencia y lo deja en manos de la justicia

Los detalles A favor de aplazar la votación de la nulidad de la licencia de obra del hotel han votado los cinco del PSOE, la edil popular Ángeles Carrillo y el Felipe Cayuela, que ha propuesto la medida.

El macrohotel de El Algarrobico en Almería sigue siendo objeto de controversia. El Ayuntamiento de Carboneras debía votar la nulidad de la licencia de construcción, paso clave para su demolición, pero decidió aplazar la decisión. La mayoría de los concejales acordaron posponer el debate, a pesar de que la Junta de Andalucía no intervendrá hasta que el Ayuntamiento actúe. El hotel, paralizado desde 2006, lleva más de 20 años en disputas legales. El concejal Felipe Cayuela propuso esperar más información antes de votar, citando la complejidad del caso. La Junta de Andalucía aguarda esta decisión para avanzar en la demolición y restauración del área.

Desde hace ya demasiados años, el paraje de El Algarrobico, en Almería, es más conocido por el macrohotel que Azata del Sol construyó en él y que sigue abandonado. Este miércoles, el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tenía que votar sobre la nulidad de la licencia dada al hotel, requisito imprescindible para su posible demolición. Pero los ediles han preferido esperar un poco más. Aplazan su decisión para otro pleno.

Y es que, la mayoría de los representantes de este consistorio se han puesto de acuerdo para dejar sobre la mesa el debate sobre esta nulidad. Y eso que la Junta de Andalucía ya avisó de que no abordará el fin del hotel en El Algarrobico. Es decir, sin votación del Ayuntamiento de Carboneras sobre la nulidad de la licencia, la Junta de Moreno Bonilla no entrará en el tema del derribo.

Hay que recordar que el polémico hotel de El Algarrobico lleva más de 20 años inmerso en litigios judiciales y administrativos. Desde incumplimientos por la Ley de Costas hasta denuncias de distintas organizaciones ecologistas que denuncian una macroconstrucción en un paraje único de la provincia de Almería. Las obras se paralizaron en febrero de 2006 y, desde entonces, es un edificio gigantesco y abandonado.

Se votará otro día

La decisión ha sido tomada tras la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela. El que fuera alcalde por el PP hasta que una moción de censura llevó a la alcaldía a Salvador Hernández, de Ciudadanos. Cayuela ha pedido no votar la nulidad hasta contar con más información. Es más, ha pedido que se aplace la deliberación hasta la próxima sesión plenaria que se celebrará, tal y como estaba previsto inicialmente en el caso de que este punto no saliese adelante, el próximo lunes 22 de junio.

Considera que hay que tener en cuenta la "extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica, derivada de más de veinte años de actuaciones administrativas y judiciales, así como de la intervención de distintas administraciones públicas" de este expediente de nulidad.

Contra la propuesta de Cayuela han votado cinco ediles: el regidor y tres de los cuatro concejales del PP, que forman parte de su equipo de gobierno; además de la edil no adscrita Ana María Caparrós. A favor de la misma han votado los cinco del PSOE, la edil popular Ángeles Carrillo y el propio Cayuela. El concejal Andrés Belmonte, que forma parte del PSOE pero en la práctica actúa como no adscrito, no ha acudido a esta sesión plenaria por motivos laborales.

Previamente, el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, ya había comunicado que su grupo no votaría a favor de la nulidad de la licencia, al considerar que el expediente "carece de información esencial sobre las consecuencias económicas" que esta medida tendrá para el Consistorio, al no existir una "estimación económica del riesgo", un informe de intervención o uno jurídico sobre "la eventual responsabilidad patrimonial", un análisis del impacto presupuestario o una valoración de contingencias económicas.

Además, a principios de junio, la Junta de Andalucía anunció que esperaría a que el Ayuntamiento de Carboneras anulase la licencia de obras del hotel para convocar la comisión mixta con el Gobierno central. En ella, se abordará la demolición del edificio y la restauración del enclave.