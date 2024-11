Las autoridades han dado por primera vez una cifra de desaparecidos por la DANA en Valencia. Han sido las oficinas ante mortem, habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con médicos forenses, las que han contabilizado a las 20.00 horas de este martes 89 casos de desaparecidos activos a causa de la DANA y posteriores inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID). Una cifra que no es el número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, explican, ya podría haber casos que no se han denunciado.

El comunicado recoge que hay, además, 62 cuerpos sin vida a los que no se ha identificado todavía de los 195 a los que ya se les ha practicado la autopsia. Asimismo, ha destacado que han identificado a 133 víctimas mortales. Así que 89 casos activos corresponden, señalan en un comunicado, "exclusivamente a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El CID ha indicado, además, que es "importante" hacer constar que las denuncias de desaparecidos con expediente activo en las oficinas ante mortem "no equivalen al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, pues puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado todavía". Algo que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha querido aclarar ya que puede provocar confusión. El ministro ha asegurado que "el número de desaparecidos que se ha hecho público, 89, puede no ser el definitivo ya que puede haber personas desaparecidas cuya desaparición no ha sido denunciada".

En todo caso la cifra, afortunadamente, ni se aproxima a las elevadas con las que se ha especulado", ha indicado el ministro en un tuit. Por otro lado, ha asegurado que "sumar el número de desaparecidos al de fallecidos para calcular la cifra final de fallecidos no es correcto". "Entre las personas fallecidas hay aún un número importante sin identificar, por lo que puede que entre esas personas no identificadas se encuentren parte, si no todos los desaparecidos. Por tanto, no es previsible que la cifra de fallecidos definitiva vaya a incrementarse de manera sensible respecto de la actual", ha añadido.

Hay 62 cadáveres sin identificar

Así lo ha señalado también el comunicado del TSJCV, quien ha asegurado que "además, esos 89 casos activos por desapariciones denunciadas han de ponerse en relación con el número de personas fallecidas a las que ya se les ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) pero están pendientes de ser identificadas, que ascienden a 62".

Según el último balance del CID, cerrado a las 20 horas de este martes, los forenses han realizado en todo este episodio 195 autopsias a fallecidos en la DANA, los mismos que han ingresado en la morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia. De ese total, 133 están plenamente identificados. De esas identificaciones, 119 se han logrado por el análisis de huellas dactilares y las 14 restantes por el cotejo de muestras de ADN.

Los datos que pueden aportar los familiares de desaparecidos en las oficinas ante mortem para facilitar la identificación van desde fotografías, reseñas personales y antropométricas, historias médicas, radiografías o vestimenta a efectos personales, tatuajes, fichas dentales, operaciones quirúrgicas realizadas, uso de prótesis internas o marcapasos, entre otras. Para la identificación mediante perfil genético, la mayor fiabilidad estriba en las muestras biológicas de familiares ascendientes y descendientes directos, así como la entrega de efectos de uso personal pertenecientes al desaparecido como un cepillo de dientes o una cuchilla de afeitar.