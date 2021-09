El pasado jueves un hombre armado con un cuchillo de gran tamaño entraba en una gasolinera de la Carretera Almassora de Castelló. El atracador pedía el dinero que tenían en ese momento en la caja y se iba. Sin embargo, la historia se volvía a producir exactamente igual, en la misma gasolinera, a la misma hora y con el mismo protagonista.

Según el relato de los empleados del establecimiento a El Periódico del Mediterráneo, el atracador se mostró en todo momento muy educado, dando las gracias por el dinero y justificando su acción en que "el trabajo está ahora muy mal". Incluso les pidió perdón en varias ocasiones.

Ahora, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a este atracador reincidente. Un atraco en el que ninguno de los dos días se habría superado el botín de 100 euros, ya que según explican desde la gasolinera, la mayoría de los clientes ya no pagan en efectivo.

Los empleados de la gasolinera explican al Mediterránea que están preocupados por el clima de inseguridad: "No era agresivo, a diferencia de otros atracadores que hemos sufrido, pero el susto no te lo quita nadie. Al final lleva un cuchillo, estás solo y no sabes cómo va a reaccionar. Si te lo clava aquí tienes poca ayuda".