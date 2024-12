Así es el turismo en Valencia tras la DANA: "La ciudad necesita que los turistas sigan viniendo"

No eran buenas las previsiones en Valencia para este puente en cuanto al turismo por lo sucedido tras la DANA. En esas semanas la actividad económica cayó un 80%, y la Generalitat , para animar a los turistas, lanzó una campaña que ha hecho que las cifras en estos días de diciembre sean, como dicen los hosteleros, inesperadas.

Porque tal y como cuenta José Miralles, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Malvarrosa, ahora mismo están "rondando el 70-75% de ocupación en la playa", algo que no esperaban "hace semanas".

Hay quien ya tenía el viaje preparado antes de la DANA, como Roberto. Hay, también, quien gestionó todo después. Es el caso de Amaia, quien espera que con su viaje a Valencia pueda "contribuir a la economía" de la provincia.

En su mente, acercarse a alguna de las zonas afectadas por la tragedia: "Quizá comer allí, a ver si podemos hacer algo... Por el comercio local. Por la gente".

Y es que no es el llamado 'turismo de tragedia'. Ni lo suyo ni lo de María Eugenia y su familia: "La ciudad necesita que los turistas sigan viniendo. No venimos a hacer ese tipo de 'turismo de tragdia', no nos gusta esa idea".

No pintaba bien este puente, pero lo cierto es que las previsiones en la provincia apuntan a más del 72% de ocupación, con la ciudad por debajo del 66. Todo, a pesar de las adversidades climáticas, lo que refleja que poco a poco se aprecia una recuperación gradual en la confianza de los visitantes, al igual que la resiliencia del sector turístico de la zona.