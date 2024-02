El equipo de laSexta Clave acaba de encontrar un documento de cómo la promotora del edificio de 14 plantas incendiado en el barrio Campanar en Valencia, se promocionaba por entonces.

En el vídeo promocional cuentan precisamente de qué está hecho el revestimiento del edificio, que esta tarde ha sido señalado por diferentes arquitectos como posible causa de la rapidez de la extensión de las llamas.

En el vídeo aseguran que ofrecen "la máxima calidad de materiales de construcción con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad de todo el proceso de edificación". El material alucobond es el revestimiento del edificio en este vídeo promocional del edificio.

El bombero Carmelo, que ha trabajado en la profesión durante cuarenta años, ha explicado en laSexta Clave que el alucobond es un acabado de lujo que, aunque no quiera analizar su calidad, lo importante es hablar de "la reacción que tiene ante el fuego". "La propaganda que se realizó a mi me parece normal en cuanto a una promoción, pero desde el luego el aspecto de reacción ante el fuego se ve que no se ha tenido en cuenta. Y es evidente, las propias imágenes lo demuestran", ha comentado el bombero.