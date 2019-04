Así confiesa el tío de Naiara cómo la torturó hasta la muerte: "Le pegué con el cinturón en la planta de los pies"

FRIALDAD AL HABLAR DEL ASESINATO DE SU SOBRINA

El tío de la pequeña Naiara ha justificado ante el juez los maltratos a la niña de 8 años, un testimonio durísimo que revela el sufrimiento extremo al que la sometieron durante meses y que aquella mañana, tras cinco horas de maltrato, la llevó a la muerte. El hombre admite que la sometió a calambres entre otras torturas: "Siempre estaba con que se sabía el tema y, al final, no se lo sabía. Al no obedecer se le puso una caja de cartón con grava y la niña estaba de rodillas en la caja de grava. Le puse un calcetín limpio en la boca para que no chillase".