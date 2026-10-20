Asesinada una mujer de 52 años en Carabanchel (Madrid) tras ser apuñalada

Los detalles La víctima fue trasladada al hospital con pronóstico grave, donde finalmente falleció. Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer en Carabanchel, Madrid. La alerta se recibió a las 14:45 horas, indicando que una persona estaba herida en la vía pública. Los agentes encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca, siendo asistida por sanitarios. Fue trasladada al hospital en estado grave, donde falleció. El Grupo de Delitos Violentos y el Grupo V de Homicidios se encargan de la investigación, con la hipótesis de un posible caso de violencia machista. De confirmarse, sería la sexta víctima en Madrid este año. En España, 43 mujeres han muerto por violencia machista en 2023. El 016 ofrece asistencia a víctimas las 24 horas.

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer de 52 años en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos han ocurrido alrededor de las 14:45 horas, cuando se recibió llamada en la Sala CIMACC 091, alertando que una persona se encontraba herida en la vía pública, según han informado a laSexta fuentes policiales.

Una vez personados en el lugar indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano hallaron a una mujer tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca, la cual estaba siendo asistida por indicativos sanitarios.

La víctima fue trasladada al hospital con pronóstico grave, donde finalmente falleció. Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

Por ahora todas las hipótesis están abiertas en el crimen, que podría tratarse de un caso de violencia machista. De confirmarse, sería la sexta mujer asesinada por violencia machista en la Comunidad de Madrid. En lo que va de año 43 mujeres han sido asesinadas por este tipo de violencia en España.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido