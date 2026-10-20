agresiones sexuales
Bea de Vicente avisa tras la detención por agresión sexual de un profesor: "Puede haber víctimas ocultas y silenciadas"
La abogada ha explicado "que si un menor es víctima de abusos sexuales todos los entornos donde está el menor tienen que ser de algún modo investigados, sobre todo si es un profesor".
La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un centro de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra al menos diez menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Fuentes policiales han confirmado a laSexta que son 12 las víctimas. En concreto, seis habrían sido agresiones sexuales, en ocasiones tocamientos y en otras "completas". Por el resto le atribuye delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y "ciberengaño pederasta", derivados de las grabaciones. De ellos, la Policía ha tomado declaración ya a nueve menores.
La abogada Beatriz de Vicente ha explicado en Más Vale Tarde que "tiene que haber indicios de criminalidad solventes para que vaya a prisión provisional". "Y yo indagaría porque con la ley de Protección a la Infancia de 2021, cuando un menor sufre una agresión y el agresor es profesor, tiene que investigar al colegio anterior", ha explicado.
Según ha resaltado De Vicente, "puede haber víctimas ocultas y silenciadas". Así, ha dicho que esa ley de 2021 establece, entre otras cosas, "que si un menor es víctima de abusos sexuales todos los entornos donde está el menor tienen que ser de algún modo investigados, sobre todo si es un profesor".
"Entonces a mí que digan que el colegio no sabía nada, yo investigaría, porque puede haber víctimas silenciadas", ha afirmado.
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