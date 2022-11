'All I Want for Christmas is You'. No es un villancico, pero Mariah Carey es a la Navidad casi lo mismo que el turrón, los regalos, la decoración, la Lotería de Navidad o la iluminación en las calles. Cada cual siente el pistoletazo de salida en un punto diferente: algunos lo hacen cuando Carey recupera su canción más popular, otros cuando se hace público el anuncio del sorteo navideño pero todos, sin lugar a dudas, sienten el espíritu navideño una vez que las calles se iluminan de mil colores durante la noche. Eso sí, en un contexto de crisis energética, en 2022 las luces de Navidad permanecerán, por norma, encendidas menos tiempo que otros años.

Si bien la mayor parte de las ciudades esperan hasta el otoño para comenzar la instalación de las miles de bombillas que formarán parte de la iluminación navideña, otras lo hacen incluso desde verano; es el caso de Vigo, con Abel Caballero en el ayuntamiento, que ha querido hacer de la iluminación navideña uno de sus principales caballos de batalla. Tanto es así que la ciudad gallega ya tenía toda su planificación del alumbrado de Navidad preparada en agosto: fue en verano cuando Caballero confirmó a laSexta que en el marco de su plan de ahorro reduciría una hora del encendido, aunque el día que se iluminó la ciudad pontevedresa fue el 19 de noviembre, bastante antes que la mayor parte de las ciudades de España. Ahora bien, lo que para algunos es una fantasía, para los vecinos es una auténtica tortura, con la música a todo volumen y la noria de luces 'molestando' por la ventana.

Aun así, Vigo no fue la primera ciudad en encender sus luces de Navidad: Málaga y Alicante lo hicieron antes que la gallega, el 16 y el 17 de noviembre, respectivamente. La gran mayoría, no obstante, han retrasado la inauguración de la iluminación navideña hasta el viernes 2 de diciembre, cuando un total de 18 grandes ciudades pulsarán el botón para que las calles comiencen a vestirse de Navidad. Otras tres ciudades lo harán más tarde: Cuenca y Soria, por ejemplo, no encienden las luces hasta el 3 de diciembre, ya inmersos en el puente de la Constitución, mientras que Sevilla es la ciudad que más tarde enciende, el día 5 de diciembre, lunes, víspera de festivo, a las 18:30.

Horario de las luces de Navidad en 2022

La crisis energética obligó el pasado verano a reducir la iluminación tanto pública como la de establecimientos privados en las vías españolas: enmarcada en el plan de ahorro energético del Gobierno estaba la norma que obligaba, entre otras cosas, apagar luces de escaparates y edificios públicos a partir de las 22:00. Mientras que algunas ciudades han adaptado los horarios de sus iluminaciones navideñas a la normativa vigente, otros, aun reduciendo el tiempo de encendido con respecto a otros años, han optado por alargarlo más, especialmente en días especiales como Nochebuena o Nochevieja.

Bilbao, por ejemplo, mantendrá las luces encendidas únicamente de 18:00 a 22:00, incluidos los días festivos, algo parecido a lo que ocurre en San Sebastián, que las enciende un cuarto de hora antes pero coinciden en la hora de apagado. Madrid, por su parte, mantiene un horario de 18:00 a 00:00 entre semana, mientras que los viernes y sábados lo alarga una hora más. Además, Nochebuena y la noche de Reyes el encendido se alargará hasta las 03:00 de la madrugada, y los días del puente de la Constitución (del 4 al 8 de diciembre), se mantendrán las luces hasta la 01:00 de la madrugada.