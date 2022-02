Ya hay fecha para el juicio por los presuntos abusos sexuales en el reality show Gran Hermano de Telecinco. Las sesiones comenzarán el próximo día 8 de febrero a partir de las 9:30 horas en el Juzgado de lo Penal número 8 de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía solicita dos años y seis meses de prisión para José María, el exconcursante acusado de un delito de abusos sexuales dentro del programa de televisión.

El representante del Ministerio Público reclama además al acusado una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de mostrarle a la víctima las imágenes grabadas del presunto abuso.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal asegura que el presunto agresor actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que (…) se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que (…) balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'".

La acusación describe las imágenes y apunta que José María apretó el cuerpo contra el de Carlota "en aras de satisfacer su deseo sexual, pese a que ella hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara". Al mismo tiempo José María López Pérez pidió en varias ocasiones a la concursante que abriera los ojos, pero la víctima permaneció inmóvil.

Cuando ya el acusado le preguntó cómo se encontraba, ella "sólo" acertó a responder que se quitara, "momento en que aquélla se giró quedando de espaldas al acusado".

La Fiscalía señala que el acusado cubrió con un edredón a Carlota y "continuó realizando tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta, liberándola parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que ésta se encontraba ya en estado de inconsciencia".

Tras ello, sobre la 1:40 horas de la madrugada del día de los hechos, Carlota se destapó la cara "dejando ver su estado inerte", momento en el cual los responsables del programa de Telecinco intervinieron. La Fiscalía apunta que el trabajador encargado de vigilar las cámaras "hasta ese momento no estaba en condiciones de saber lo que estaba ocurriendo, dado que el acusado había utilizado el edredón para taparse tanto a él" como a Carlota.

La Fiscalía también apunta en su escrito de acusación que los responsables de Gran Hermano mostraron las imágenes del presunto abuso a la víctima: "Encontrándose ésta sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como 'súper', lo que provocó en (…) un incremento del estado de desasosiego, trastorno y perturbación de ánimo que los hechos sufridos horas antes habían producido en ella". Por estos hechos reclama a la productora del programa, Zeppelin, una indemnización de 6.000 a Carlota por los daños ocasionados.

Así obligaron a Carlota a ver el vídeo del presunto abuso

laSexta tuvo acceso al vídeo completo del momento en que Gran Hermano obligó a Carlota a visualizar el presunto abuso sexual que sufrió. En esas imágenes se puede ver cómo el 'súper' le informa de que puede abandonar sin pagar la penalización económica que deben afrontar los concursantes en caso de una salida voluntaria del concurso.

"Si quieres abandonar, también estás en tu derecho, sin ningún tipo de penalización", le comunicaba el concurso a la joven presa de la ansiedad y el llanto desconsolado tras ver las imágenes. En medio de la crisis de la joven, el programa le ofrecía la posibilidad de irse sin pagar.

En las mismas imágenes también aparece el momento en el que Carlota preguntaba por el presunto agresor. La organización le explicaba que había sido "expulsado definitivamente" del concurso y ella replicaba: "¿O sea que no puedo tener una conversación con él?". "No", respondía tajante el 'súper': "Carlota, queremos que sepas que la organización no comparte este tipo de comportamientos".

"¡No lo comparto ni yo, ¿cómo lo voy a compartir?!", gritaba la joven asombrada por las palabras de la organización. "Lo que me parece injusto es que no pueda hablar con él porque no me ha dicho nada, vosotros sabéis que no me lo ha contado, lo sabéis perfectamente", replicaba a los responsables del reality show de Telecinco. "¿Qué vais a decir de él?", añadía Carlota, a lo que el 'súper' volvía a responder: "Que ha sido expulsado por una conducta intolerable dentro de Gran Hermano".

Carlota no podía dejar de llorar y estaba presa de los nervios. "Quiero recordarte que las imágenes que has visto solamente las vas a ver tú", le explicaba el programa mientras ella preguntaba si José María las había visto. "No me parece justo que él no las haya visto", replicaba.

Carlota: "Él me lo admitió a mi cara"

Tanto en la declaración de Carlota como en la de José María, ambos concursantes coinciden en que el programa les reunió en una habitación después de obligar a Carlota a visualizar el vídeo del momento en que presuntamente fue agredida sexualmente. "Me lo pusieron delante", explica la joven, que relata que el concursante le pidió que se sentase a su lado.

"El problema es que él me lo admitió a mi cara", apuntó Carlota, que indicó que al principio, José María negó saber qué había pasado. "Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado", insistió la víctima antes de explotar: "Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto… él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?' Y me dice, 'bueno, es que solamente fue un segundo'"