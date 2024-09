La Audiencia de Madrid inicia este lunes el juicio a Jesús Pradales por la muerte de su pareja Juana Canal hace 21 años, en 2003, por la que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de las acusaciones. Pradales se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor del homicidio de la vecina de Ciudad Lineal cuyo crimen se resolvió 19 años después.

Está previsto que el juicio arranque este lunes en la sección séptima de la audiencia madrileña con la selección del jurado popular que decidirá sobre los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2003, cuando según reconoció Pradales discutió con su mujer, la mató y descuartizó el cadáver para esconderlo en un pueblo de Ávila.

La clave es si lo hizo intencionadamente o no. El caso se archivó en aquel momento porque el cadáver no apareció y los investigadores no pudieron descartar que se tratara de una desaparición voluntaria. Pero en septiembre de 2019 unos excursionistas encontraron unos huesos que finalmente se comprometieronque eran de Juana Canal, la investigación se reactivó y se detuvo a la que era su pareja.

Según el guion previsto por la Sala, y que es susceptible de cambios durante la vista, el acusado declarará el martes ya desde el miércoles testificarán, hasta el 25 de septiembre, casi una veintena de policías y guardias civiles, así como una decena de peritos y forenses y familiares de Juana Canal y de Jesús Pradales.

El 30 finalizan las sesiones

El día de 30 de septiembre finalizarían las sesiones y se le entregaría al jurado el objeto del veredicto, que es la lista de preguntas a las que tienen que contestar los jurados para determinar la culpabilidad o no del acusado. La Fiscalía y la acusación particular que ejerce la familia de Juana Canal piden 15 años de cárcel para Pradales por homicidio doloso.

El Ministerio Público considera que en este delito concurre la circunstancia agravante de parentesco y, además de la cárcel, solicita que el acusado indemnice a los familiares de la víctima con un total de 350.000 euros. Relata la Fiscalía que la madrugada del 22 de febrero de 2003 y tras una discusión Jesús Pradales "con la intención de causarle la muerte o siendo consciente de que con su acción este resultado podía llegar a producirse", golpeó a Juana Canal fuertemente en el cuello y así hizo que cayera, provocándole la muerte.

Luego descuartizó el cadáver y enterró los restos cerca de Navarredondilla (Ávila). Por su parte el letrado de la familia de Juana, Juan Manuel Medina, solicita que en el delito de homicidio se contemple la agravante de género y que el acusado indemnice a los familiares con 640.000 euros. En cambio la defensa de Pradales sostiene que se trató de un homicidio involuntario o imprudente, ya que el acusado reconoció los hechos pero precisando que él no tenía intención de matarla, y que se deshizo del cadáver por miedo. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 28 de octubre de 2022.