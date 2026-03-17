La huelga de trabajadores en Euskadi deja altercados con al menos tres detenidos, cinco investigados y 165 identificados por desórdenes públicos

Destrozos provocados en un comercio de Bilbao durante la huelga general convocada por sindicatos abertzales.

Los datos La Ertzaintza ha contabilizado casi 180 actuaciones por incidentes relacionados, sobre todo, con acciones de piquetes y actos no comunicados con anterioridad.Además, cuatro individuos han resultado heridos, dos de ellas agentes de la Ertzaintza.

Este martes, Euskadi vivió una jornada de huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, en demanda de un salario mínimo de 1.500 euros. La protesta, aunque mayormente pacífica, registró altercados que llevaron a la Ertzaintza a detener a tres personas y a investigar a cinco más por desórdenes públicos. Además, se identificaron a 165 individuos por su participación en actos vandálicos. La huelga afectó infraestructuras clave, con cortes en carreteras y vías férreas, y se registraron incidentes como lanzamientos de piedras y pintura. A pesar de los disturbios, las manifestaciones transcurrieron con cierta normalidad.

Este martes, era día de huelga general en Euskadi. Convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, los trabajadores vascos han salido a las calles para exigir la aprobación de un salario mínimo que alcance los 1.500 euros.

Tras varios altercados, la Ertzaintza ha tenido que detener a al menos tres personas (que tienen 42, 41 y 26 años), ha señalado como investigados a otras cinco por un delito de desórdenes públicos y atentado, sin olvidar que ha identificado a 165 individuos por estar implicados en destrozos y diferentes actos de desorden público.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza ha contabilizado un total de 177 actuaciones relacionadas con motivo de la huelga general de este martes 17 de marzo.

Hay que reconocer que las manifestaciones, que se habían comunicado con anterioridad a las autoridades, se han desarrollado con normalidad. Pero también, que se han producido incidentes entre los que destacan: la formación de piquetes y la celebración de actos de los que no se habían informado.

De hecho, durante la jornada ha sido habitual ver piquetes de trabajadores en los polígonos industriales, centros comerciales y a la entrada de las capitales de Euskadi. Es más, en algunos casos los agentes de la Ertzaintza han tenido que intervenir para garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos, como el derecho de los trabajadores a hacer o no huelga.

De las 165 personas identificadas, de momento, tres han sido propuestas para sanción contra la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas agentes de la Ertzaintza.

Carreteras y vías de tren cortadas

La jornada de huelga se ha iniciado de madrugada con cortes de varias carreteras, vías férreas y accesos a algunos lugares de trabajo por parte de piquetes. Además, se han vivido lanzamientos de piedras contra locales y de pintura contra coches policiales. Por ejemplo, en Durango, los piquetes han irrumpido en un centro sanitario, han roto una vitrina y golpeado a una trabajadora.

Finalmente, en Álava se ha producido el corte de los contrapesos de la catenaria en Amurrio afectando al tráfico ferroviario.

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