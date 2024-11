Ana Cuesta, periodista de laSexta, habló sobre cómo se sienten los valencianos y las valencianas tras el paso de una DANA que, en su provincia, ha dejado de momento más de 200 muertos con decenas y decenas de desaparecidos a los que se busca sin descanso. Además, ha causado un sinfín de destrozos.

Mientras, los ciudadanos esperan ayuda. Esperan una ayuda que no termina de llegar: "Los valencianos hoy se sienten desamparados. Es lo que te transmiten, tanto los afectados como los que van a ayudar".

"Te dicen que son ellos, que no pueden quedarse en casa viendo lo que está pasando. Pero no ven ayuda. No ven uniformes. La sensación es que están abandonados, desamparados", prosiguió.

Y concluyó su mensaje: "Era importante ponerlo sobre la mesa, y transmitirlo también a los representantes del Gobierno que se han puesto a nuestra disposición".

Porque la DANA ha cambiado por completo el paisaje de la provincia de Valencia. Con el Turia dividiendo todo en norte y sur, la segunda zona ha pasado a tener un color marrón debido al lodo que cubre las calles de sus localidades. En Chiva, por ejemplo, se registraron 500 litros por metro cuadrado en apenas ocho horas. Son las lluvias que caen en todo un año.