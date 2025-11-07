Alertan de la presencia de listeria en un producto cárnico de la marca DIA

Los detalles El producto tiene por nombre 'Chopped lata finas lonchas' (150 gramos) y está envasado loncheado. Su número de lote es el 252771 y tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha emitido una alerta por la detección de listeria en un producto cárnico de la marca Nuestra Alacena, distribuido por DIA, que ya ha sido retirado del mercado. El producto afectado es 'Chopped lata finas lonchas' (150 gramos), del lote 252771, con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. DIA ha retirado el lote como medida preventiva, priorizando la seguridad de sus clientes. La AESAN aconseja no consumir el producto y contactar con un centro de salud si se presentan síntomas de listeriosis. La distribución inicial fue en Andalucía, pero podría haber alcanzado otras regiones. Además, se insta a extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha alertado de la presencia de 'listeria monocytogenes' en un producto cárnico refrigerado de la marca Nuestra Alacena, de la cadena de distribución DIA, que lo ha retirado del mercado.

El producto en cuestión tiene por nombre 'Chopped lata finas lonchas' (150 gramos) y está envasado loncheado; su número de lote es el 252771 y tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025.

Fuentes de DIA han explicado a EFE que la seguridad de sus clientes "es lo primero" y, como medida preventiva y siguiendo el protocolo habitual establecido desde la administración, se ha procedido a retirar el lote del producto indicado de sus tiendas.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos. La agencia ha sido informada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema coordinado de intercambio rápido de información.

La distribución inicial se ha realizado en esa comunidad, aunque no es descartable que el producto haya llegado a otras regiones. La información ha sido trasladada a las autoridades competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

La AESAN ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos y ha llamado a las mujeres embarazadas a consultar las recomendaciones de consumo en su caso.

