Hasta septiembre de 2022, los ruidosos aviones de Barajas se notaban solo en parte del casco urbano de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Pero desde entonces, las aeronaves hacen un giro muy pronunciado para pasar por encima de barrios muy habitados del municipio. "Al principio, el ayuntamiento de Sanse -como es conocida popularmente la ciudad- nos negó incluso que hubiera más aviones sobrevolando nuestras casas. Intentaron que pensáramos que estamos locos", denuncia Juan Manuel Martínez, portavoz de la plataforma vecinal Sanse Sin aviones. Precisamente, laSexta Columna fue testigo hace unos meses de los imponentes ruidos que provocan las aeronaves en uno de sus reportajes.

Después de mucho insistir, los vecinos y partidos políticos de la oposición descubrieron que el anterior alcalde, Narciso Romero, del PSOE, había pedido el cambio de ruta "sin consultar con nadie, ante las demandas de la Urbanización Fuente del Fresno". Un barrio de lujo apartado de Sanse, con seguridad privada 24 horas, donde sólo viven 3000 personas.

Entonces, el principal partido de la oposición, el PP, con la actual alcaldesa Lucía Fernández ya como líder, aprovechó el descontento de muchos vecinos de Sanse que ya llevaban meses viendo como los aviones sobrevolaban sus hogares sin previo aviso. Incluso trajeron al portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, para hacerse fotos y denunciar la situación, también en las redes sociales.

Insistían en público y en privado en reuniones con los afectados en que, cuando gobernaran, pedirían inmediatamente la reversión de las rutas. Incluso hasta principios de febrero de este año, en la web oficial del Ayuntamiento, el PP, ya gobernando, decía que iba a pedir la "reversión" de la ruta de los aviones porque habían "supuesto un grave perjuicio para el municipio".

"Era una promesa fácil de cumplir", recuerda Rosa Escribano, otra de las vecinas de otro barrio afectado. "Si las rutas de los aviones habían cambiado sólo con la petición del anterior alcalde, bastaría con que la nueva alcaldesa pidiera la reversión. Además, no tiene sentido afectar a decenas de miles de vecinos de Sanse para intentar aliviar la situación de una única urbanización de casas", apunta.

Un año después de llegar al Ayuntamiento el PP, la situación no había cambiado. Así que la oposición empieza a pedir las actas de las reuniones de la actual alcaldesa con el equipo de trabajo de AENA. Después de semanas de espera, el grupo Más Madrid del municipio las consigue y ahí vecinas como Rosa descubren la situación: "No nos ha estado contando la verdad", señala Rosa sobre el equipo actual de gobierno. En las actas, a las que ha tenido acceso laSexta, se recoge literalmente que el Ayuntamiento "matiza que la reversión (de las rutas de los aviones) no debe entenderse en sentido estricto, sino que debe entenderse como implementar la solución que menos impacto tiene para todas las poblaciones del municipio".

Incluso en los documentos que exponen lo sucedido el 28 de febrero en Barajas entre los representantes del Ayuntamiento de Sanse y los miembros de AENA, se puede apreciar el desconcierto de la secretaria del grupo de trabajo en el aeropuerto, puesto que les invita a tomar una decisión: o "se mantiene la codificación actual o se revierte la codificación", pero los representantes del Ayuntamiento, entre los que estaba la alcaldesa, Lucía Fernández, no quisieron contestar.

Desde Sanse Sin aviones anuncian que van a empezar a movilizarse: "De momento, ya vamos a acudir al próximo pleno para pedir explicaciones. Lo que se promete, hay que cumplirlo. En unos días la alcaldesa tiene la oportunidad de hacerlo, de hecho", recuerda Juan Manuel, pues el próximo 11 de septiembre hay una reunión del consistorio con las autoridades portuarias.

En las propias actas se reconoce que, cuando se aprobó la recodificación, se trataba de una prueba que, "en caso necesario", se podía revertir. Además, en dichas actas se expone que "la reversión a la codificación anterior es más sencilla porque ya se estuvo volando y es segura".

A pesar de esas reuniones recogidas en las actas que mostramos en este artículo, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes responden vía mail que su "equipo de Gobierno ha tratado de ofrecer propuestas y soluciones, a corto, medio y largo plazo, habiendo recibido la callada por respuesta". En su respuesta, el consistorio añade que la "responsabilidad del sobrevuelo de aeronaves por el término municipal de San Sebastián de los Reyes no es una competencia municipal, sino que es una decisión que corresponde al Ministerio de Transportes, cúspide de ENAIRE, AENA, AESA y la Dirección General de Aviación Civil".

Desde la plataforma vecinal replican este argumento: "Las autoridades de Barajas sí les dan una solución, que es volver a la situación anterior. Porque ENAIRE ha estudiado el caso y dice que no hay forma de no acabar afectando a nadie con los aviones". "El PP de Sanse no quiere molestar a una urbanización de lujo como Fuente del Fresno. Prefieren que todo el casco urbano quede afectado", sentencia Rosa.