Según una encuesta de Comisiones Obreras y la Universidad Autónoma de Barcelona, durante el estado de alarma el 13% de los trabajadores han acudido a su puesto a pesar de tener síntomas compatibles con el coronavirus.

Según los expertos, lo hicieron porque no tenían otra opción. Albert Navarro, profesor de la UAB, lo vincula a "intentar no sobrecargar a los compañeros o no podérselo permitir".

Otra cifra destacada en el estudio es que más del 70% de los empleados ha estado trabajando sin las medidas de protección en algún momento de la pandemia.

Un déficit de EPIs en las empresas que según Comisiones se está corrigiendo. Unai Sordo, secretario general de CC.OO ha afirmado que "ha habido mejoras", aunque "sigue habiendo muchísimos riesgos", sobre todo en la atención al público.

La encuesta también refleja cómo esta crisis ha aumentado el estrés en el atrabajo. El 44% de los empleados aseguran trabajar con alta tensión, una cifra que duplica la de hace cuatro años, cuando solo era el 23%.

El estudio cualitativo también muestra la preocupación de los asalariados por su futuro: el 75% teme no encontrar un empleo si es despedido y casi el 70% está preocupado por la disminución de su salario.