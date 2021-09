Las estremecedoras imágenes de la brutal paliza que la niña de 13 años de Erandio (Bizkaia) recibió mientras otros menores grababan la escena revelan un tipo de agresión en grupo que está en auge. Tanto, que suponen ya el 72% de los casos de acoso escolar.

Para muestra, un botón. La madre de la víctima denuncia que no es la primera vez que vive una situación así. La mujer ha desvelado en declaraciones a laSexta que su hija le ha llegado a decir "Me quiero ir de aquí, ama [mamá, en euskera], me van a matar".

En las imágenes, que la madre de la víctima ha hecho llegar a laSexta, se aprecia cómo en un portal de la localidad una de las agresoras agarra del pelo a la joven y comienza a propinarle patadas y puñetazos por todo el cuerpo. El vídeo fue grabado por una de las menores agresoras y circula por las redes.

Afirma que ha habido episodios anteriores

Según indica la progenitora, este ataque se produjo el pasado 10 de septiembre, aunque la violencia venía de antes. De acuerdo con la madre, Amara, el acoso por parte de estas chicas, compañeras del instituto de la víctima, comenzó el 26 de agosto. El detonante habría sido que su hija se escribía en Instagram con el exnovio de una de las amigas de las agresoras.

Dice que no es la primera vez. Anteriormente, asegura, su hija ya había llegado a casa contándole otro episodio similar. Amara, la madre, ha denunciado cada una de las palizas y se siente impotente porque no sabe que más puede hacer para evitar que se repita.

La Fiscalía de Menores ya investiga el caso

Según el último estudio de la Fundación ANAR, a pesar de que el acoso escolar se ha reducido debido a la menor presencialidad durante la pandemia, las agresiones en grupo han aumentado hasta representar hasta 3 cuartas partes del total de las agresiones

Amara, además de acompañar a su hija a todas partes, le han quitado el móvil para evitar las amenazas. El ciberbullying, según este estudio, ha sido la forma de acoso más frecuente, aumentando su presencialidad en redes.

La Fiscalía de Menores ya está investigando el caso.