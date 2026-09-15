El jefe de la UDEF en Madrid explica cómo actuaba una trama que robaba las casas a los ancianos: "Estaba perfectamente planificada"

Juan Miguel Hernández, jefe de la UDEF de Madrid, detalla el modus operandi de una trama que acaba de desarticular la Policía y que se dedicaba a vender productos a ancianos vulnerables y luego comprarles sus viviendas a precios irrisorios para saldar la deuda.

La Policía Nacional ha desarticulado una trama que se dedicaba a estafar a ancianos muy vulnerables, en su mayoría con problemas físicos o mentales, a los que acababan robando su casa.

Juan Miguel Hernández, jefe de la UDEF de Madrid, explica en Más Vale Tarde cómo era el modus operandi de esta estafa, por la que han sido detenidas 32 personas: "Estaba perfectamente planificada, tenía varias fases y en todas ellas tenían que cumplirse una serie de objetivos", apunta.

La primera fase era una comercialización puerta a puerta de todo tipo de productos, desde colchones a robots de cocina o mirillas electrónicas, "todo ello conducido a que fueran firmando financiaciones una detrás de otra", apunta el policía, que señala que el objetivo de los criminales era meter a sus víctimas "en una espiral de financiaciones que al final fuera impagable".

En la segunda fase aparecían unos operadores de asesoría jurídica que convencían a los ancianos de que "su única salida para salir de esa espiral era vendiendo la nuda propiedad por un precio vil". Como ejemplo, el jefe de la UDEF de Madrid indica que se han vendido nudas propiedades de 450.000 euros por 30.000 euros.

Los herederos se enteraban de esta estafa cuando las víctimas ya habían fallecido y descubrían que el piso ya no era de su propiedad. Francisca, una de las víctimas, explica cómo se articuló el engaño y que ha pedido indemnizaciones tanto morales como psíquicas, al tener una discapacidad.

Hernández cuenta que la dificultad en este tipo de investigación está en demostrar que "no es solo una mala praxis de comercialización por parte de los que venden los artículos, como de los que buscan esas soluciones legales, sino que es una organización perfectamente orquestada y cumple una serie de objetivos". Es lo que los expertos llaman "la rueda del engaño".

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