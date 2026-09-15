Benjamín Prado, sobre el nuevo escándalo de las listas de espera en Madrid: "¿Dónde van nuestros impuestos, a la sanidad pública, a Quirón?"

Por otro lado, el periodista y escritos ha criticado que el de Isabel Díaz Ayuso "es un modelo que se llama neoliberalismo", el cual "consiste en normalizar lo injustificable".

Más Vale Tarde ha abordado este martes el nuevo escándalo que sacude a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. En concreto, a uno de sus mayores hospitales, el Ramón y Cajal. Dos responsables de dicho centro habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar falsamente las listas de espera.

Si bien la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no responder a las preguntas de laSexta, el periodista y escritor Benjamín Prado no ha podido evitar una reflexión a raíz de este nuevo caso que pone en duda la gestión de la baronesa 'popular' de los servicios públicos. Precisamente, en este sentido Prado se ha preguntado: "¿Dónde van nuestros impuestos, a la sanidad pública, a Quirón, al ático de la presidenta? ¿Dónde va exactamente?".

Entonces ha asegurado que "es un modelo que se llama neoliberalismo", el cual "consiste en normalizar lo injustificable": "Hemos normalizado que tú vayas al médico y te dé cita el traumatólogo para dentro de un año y tres meses o cuatro", ha incidido el periodista, quien asegura que le "ha pasado hace poco".

"O sea, primero se falsean las listas, porque si hay gente que tiene que operarse y no hay turno para operarlo, decimos que nos lo tienen que operar sin ningún problema, como si eso no afectara la vida de la gente", ha criticado Prado, sin olvidar que "se sanciona al que lo ha denunciado": "Me imagino que ya con la intención de terminar convirtiéndolo en otro tirador solitario y no en una denuncia de que el sistema no funciona", ha concluido.

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