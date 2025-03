Una agresión cada 10 horas: en 2024 se registraron 847 agresiones a médicos y médicas

Cada vez más agresiones. Cada vez más miedo. Más temor. Cada vez más medidas son necesarias para proteger al personal sanitario. Para proteger a unos profesionales en un sector que, en 2024, ha batido un récord con hasta 847. Con, atención al dato, una cada 10 horas.

Y es que cada vez son más frecuentes. Cada vez son más médicos y médicas los que sufren la ira de los pacientes. De un hecho que algunos explican por el colapso del servicio sanitario. Por las largas listas de espera. Por unas razones que hacen que las agresiones aumenten y que los sanitarios tengan miedo.

No todas las víctimas denuncian

Porque son 847 agresiones. Son al menos 847 agresiones. Porque son solo las que se comunican. Porque hay víctimas que ni denuncian. Porque el número, el real, podría ser mucho mayor. Podría multiplicar por cinco el dato oficial y situarse en torno a 4.200 agresiones.

Una de ellas es Teresa, quien sufrió una agresión, la primera, mientras estaba embarazada: "Un paciente me tiró un vaso de agua a la cara. Más recientemente, en el centro de salud, amenazaron con quemarme la consulta porque no le recetaba opioides".

"Te quedas bloqueado. No esperas que un paciente al que vas a ayudar responda de esa manera", insiste Teresa sobre las agresiones que ha sufrido en el ejercicio de su profesión.

"Cogió un cubo de basura y me lo tiró"

Tal es la situación que hay quien prefiere no dar la cara por miedo a posibles represalias: "Me agarró del pijama y me levantó la mano. Al ir a otra consulta me persiguió, cogió un cubo de basura y me lo tiró a la cabeza".

Casi el 60% de las agresiones, tal y como cuentan, se producen en la atención primaria, entre las consultas y las urgencias.