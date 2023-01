Casi toda España sigue en riesgo por nieve, frío, viento, lluvia, olas y aludes. El Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco ha lanzado una serie de consejos y advertencias para que la ciudadanía sepa reaccionar con cabeza a estas bajas temperaturas - que han llegado tarde pero han llegado -. De este modo, ha hecho especial hincapié en el uso de radiadores y otros tipos de fuentes de calor directas.

Tal y como ha explicado la citada fuente en su cuenta de Twitter, no es recomendable exponer los pies a fuentes de calor directas porque los cambios de temperatura pueden provocar la aparición de sabañones (inflamaciones). En su lugar, recomienda emplear calcetines térmicos y masajear los pies para subir la temperatura.

Al mismo tiempo, ha insistido en no utilizar calzado que comprima demasiado los pie, pues un "pie en cuyas venas la sangre no fluye correctamente es susceptible de sufrir un mayor enfriamiento". Es decir, las venas no se rellenan de sangre y se pierde calor.