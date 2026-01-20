Adif limita la velocidad en un tramo del AVE Madrid-Barcelona señalado por los maquinistas

¿Por qué es importante? Esta limitación temporal se ha puesto por seguridad después de que los maquinistas hayan reportado baches en un tramo del AVE Madrid-Barcelona.

Adif ha decidido limitar temporalmente la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona tras el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba. La medida responde a los reportes de baches por parte de los maquinistas y se eliminará si los técnicos confirman que la infraestructura está en buen estado. Aunque no se han especificado cifras de la velocidad, Adif asegura que estas limitaciones son habituales por seguridad. El documento detalla diez puntos de limitación que podrían aumentar el tiempo de trayecto. Semaf, el sindicato de maquinistas, ya había expresado su preocupación por el estado de las líneas y solicitado reducir la velocidad máxima.

Adif ha decidido limitar de manera temporal la velocidad en un tramo de la línea que une Madrid con Barcelona. Una medida que ha tomado dos días después del trágico accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba.

Esta limitación se ha impuesto debido a que los maquinistas llevaban reportando baches desde hace un tiempo en un tramo de este trayecto.

Desde Adif han señalado a laSexta que se trata de algo temporal y que, después de que los técnicos de mantenimiento revisen esta noche la infraestructura, si está todo bien, lo normal será que se elimine esa limitación que se ha impuesto ahora por seguridad. En cuanto a la velocidad acordada, han indicando que "no han entrado en cifras".

Consultados por EFE por si la decisión guarda alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), las fuentes destacan que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

El documento incluye un total de diez puntos de limitación de la vía en total que se distribuyen en vías pares e impares, lo que podría aumentar el tiempo de trayecto entre ambas poblaciones.

El pasado 8 de agosto, el principal sindicato de maquinistas, Semaf recalcó su preocupación por el estado general de las líneas y solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, una medida que demandaban extender "hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior". Esta línea la utilizan en torno a 15 millones de personas, frente a los 2,2 millones de sus inicios.

