La fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023, celebrada en la madrugada de este domingo en el Espacio Ebro de la capital aragonesa, acabó con la interposición de dos denuncias por agresiones sexuales. Este domingo se ha conocido que una de las denuncias fue hecha por la actriz Jedet, tal y como la propia actriz ha confirmado a La Roca a través de su representante, aunque ha señalado que no va a hacer declaraciones porque el caso ya se está investigando: "El tema está ahora en vía policial y judicial y no vamos a intervenir". Jedet no estaba nominada en la presente edición de los Premios Feroz, pero sí había sido invitada para participar en un acto de homenaje a Pedro Almodóvar.

Por su parte, la presidenta de la Organización de los Feroz, María Guerra, ha indicado que hubo "tocamientos y "acoso continuo" por parte de los supuestos autores. Además, en un comunicado, la Organización de Los Feroz condena los hechos y destaca que "el equipo de seguridad del evento intervino nada más saber el hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas".

Un hombre de 55 años ha sido detenido este domingo como presunto autor de agresiones sexuales en la fiesta posterior a la gala de los premios Feroz. Además, se investiga la participación de un segundo hombre por su posible participación. Manu Marlasca, jefe de investigación de laSexta, ha indicado al respecto que "los dos denunciados se conocen", y que "uno es un director de cine y otro es un productor de cine".

"El director está identificado, pero no ha sido detenido, mientras que el productor fue detenido prácticamente después de los hechos", ha informado, a lo que ha añadido que "los hechos que se cuentan en esta denuncia con la ley anterior responderían a unos abusos sexuales, mientras que ahora son una agresión sexual".

En la misma línea, la presidenta de la organización de los Premios, María Guerra, ha indicado que los autores son miembros del equipo de una de las películas nominadas. Así, desde la organización, han asegurado que estas personas van a quedar vetadas "de por vida".